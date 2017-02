Kabel Eins: Neuer Vorabend für Schutz und Schätze

Kabel Eins geht auf Nummer Sicher - und auf Schatzsuche. Im neuen Vorabendprogramm präsentiert der Sender ab März zwei neue Magazine, die sich mit den Themen Schutz und verborgene Schätze drehen.



Am 20. März startet Kabel Eins um 17.55 Uhr in ein neues Vorabendprogramm. Los geht es mit "Schätze unterm Hammer - Ein Auktionator schlägt zu". In dem neuen Format sucht das ostfriesische Original Johannes Wallow Schätze, die Verkaufswillige zum höchstmöglichen Preis einem neuen Besitzer übergeben möchten. Seit über 40 Jahren ist der Verkaufsprofi bereits als Auktionator im Einsatz und hat sich weit über seine Heimat hinaus einen exzellenten Ruf aufgebaut.