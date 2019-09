Kabel eins startet Rateshow rund ums Essen: "Quiz mit Biss"

Sebastian Lege ist Koch mit viel Erfahrung in der gehobenen Gastronomie. Essen ist sein großes Thema. Jetzt bekommt er bei Kabel eins eine Rateshow, bei der es um nichts anderes geht. Los geht es damit schon ab Montag.



In der neuen Rateshow bei Kabel eins geht's um alles, was gut schmeckt. "Quiz mit Biss" heißt das neue Format, das am Montag (2. September) um 18.55 Uhr an den Start geht, dem Sender zufolge die erste Show dieser Art im deutschen Fernsehen. Moderiert wird sie von Madita van Hülsen. Die 38-jährige gebürtige Hamburgerin war nicht zuletzt bei Sat.1 und Kabel eins ("Abenteuer Leben täglich") schon mehrfach in dieser Rolle zu sehen. Für verblüffende Lerneffekte am Bildschirm ist aber vor allem Spitzenkoch und Lebensmittelexperte Sebastian Lege (40) zuständig.