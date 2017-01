"Kalkofes Mattscheibe" wird bei Deutscher Welle international

Die Tele 5-Sendung "Kalkofes Mattscheibe" wird international. Bei der Deutschen Welle nimmt Oliver Kalkofe TV-Sünden aus 130 Ländern ins Visier - auf deutsch und auf englisch.



"Kalkofes Media Meltdown" - so soll das neue Format heißen, das Oliver Kalkofe zusammen mit der Deutschen Welle produziert. Der Satiriker, der eigentlich bei Tele 5 satirisch das deutsche TV-Programm auseinandernimmt, geht dabei auf eine mediale Weltreise. In zehn Beiträgen auf Englisch und Deutsch nimmt er weltweite TV-Sünden aufs Korn.