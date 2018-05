Kann der Bayerische Rundfunk seine Pensionen zahlen?

Der Rechnungshof warnt vor der Pensionslast beim Bayerischen Rundfunk. Es droht eine Lücke von 400 Millionen Euro.



Der Bayerische Rundfunk (BR) hat seine Finanzlast aus der betrieblichen Altersversorgung der Mitarbeiter abgemildert, aber bis Ende 2020 droht noch eine Lücke von 400 Millionen Euro. Dies ergibt sich aus dem Bericht, den der Bayerische Oberste Rechnungshof (ORH) am Dienstag in München vorgelegt hat. Die Finanzprüfer erkennen darin den Sparkurs des öffentlich-rechtlichen Senders an und fordern gleichzeitig weitere Maßnahmen.