Kathrein: "Wir halten an unserem hohen Qualitätsanspruch fest"

Vor knapp einem halben Jahr begann Kathrein damit, sich neu aufzustellen. Dabei will das Traditionsunternehmen mit neuen Produkten und ganz neu erschlossenen Märkten neue Kunden gewinnen. Wir haben nachgefragt, wie Kathrein sich das vorstellt.

Michael Auer, Geschäftsführer der Kathrein Digital Systems GmbH Bild: Kathrein

Herr Auer, seit knapp einem halben Jahr haben die Produkte und der Service im Bereich TV-Empfangsanlagen und -Antennen von Kathrein in der Kathrein Digital Systems GmbH eine neue Heimat. Wie verlief die Ausgliederung der Sparte in die neue Firma?



Michael Auer: Für die Kunden bzw. nach außen hin lief es aus unserer Sicht relativ reibungslos. Hier gab es einen kaum spürbaren Übergang. Intern war es natürlich eine sehr anstrengende Zeit. Wir haben uns aber erfolgreich neu/selbstständig aufgestellt – mit eigenem ERP-System, eigener IT-Umgebung und neuer Homepage. Übrigens haben wir nebenbei auch noch ein neues Planungstool gemacht, welches vor kurzem online ging und sehr gut angenommen wird.



Wie zufrieden sind sie mit dem Geschäftsbetrieb im laufenden Geschäftsjahr?



Auer: Wir blicken auf ein sehr erfolgreiches zweites Quartal 2019. So konnten wir nach der Ausgliederung aus der Kathrein Gruppe zum 1. April 2019 nicht nur unsere Marktführerschaft im Bereich Satellitenempfangstechnik behaupten, sondern auch das Ergebnis im Vergleich zum ersten Quartal deutlich steigern. Für ein Fazit des dritten Quartales ist es noch zu früh.