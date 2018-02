Kathrein schließt Werk in Niederndorf

Ende 2018 wird voraussichtlich Schluss sein. Das Tiroler Werk in der Nähe von Kufstein fällt einer Rekstrukturierung der Lieferkette zum Opfer.



Der Antennenbauer Kathrein schließt sein Werk im österreichischen Niederndorf bei Kufstein. Rund 230 Stellen seien betroffen, teilte das Unternehmen mit Sitz in Rosenheim vergangene Woche mit. Rund 20 Prozent der Belegschaft seien Grenzgänger und kämen aus Oberbayern.