Kaum schnelles Internet: Bundesnetzagentur droht Providern

Der Unterschied zwischen dem durch die Provider versprochenem schnellen Internet und der Realität ist teils eklatant, wie eine Studie offenbart. Die Bundesnetzagentur droht den Anbietern nun mit Strafgeldern.



Beim "schnellen Internet" halten viele Versorger ihre Versprechen hoher Spitzenübertragungsraten nicht ein: Die Breitbandanschlüsse erreichten in den allermeisten Fällen nicht die versprochenen und oft breit beworbenen Maximalwerte, berichtete die Bundesnetzagentur am Montag nach Messungen von insgesamt rund 160 000 Festnetz- und Mobilanschlüssen.