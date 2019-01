Kein Helene Fischer & Co auf Spotify: Künstlerblockade möglich

Der Musik-Streamingdienst testet eine neue Funktion in der eigenen App. Spotify-User haben damit die Möglichkeit, jeden Künstler auf der Plattform zu blockieren.



Na endlich! Lange haben Spotify-Nutzer auf diese Funktion gewartet, jetzt testet die Streamingplattform für Musik die ersehnten Änderungen in der App. Mit einem anstehenden Update kann Musik von jedem Künstler blockiert werden, den User nicht mögen. Das berichtet "Thurott".