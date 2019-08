Keine Nachfolge-Serie für die "Lindenstraße"

Wenn die "Lindenstraße" im kommenden Jahr ausläuft, wird es laut ARD-Programmdirektor Volker Herres keine neue Serie auf dem Sendeplatz im Ersten geben.



"Klar ist, dass es kein fiktionales Nachfolgeprojekt geben wird", sagte Herres dem Branchendienst "dwdl" in einem am Dienstag veröffentlichten Interview. "Das hat auch finanzielle Gründe, denn die freiwerdenden Mittel sind bereits für andere notleidende Projekte vorgesehen." Der Programmablauf am Sonntagabend werde mit "vertrauten Formaten" umgestaltet. Was konkret damit gemeint ist, ließ Herres offen.