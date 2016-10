Keine Sperrtafeln mehr: Gema einigt sich mit Youtube

Nach jahrelangem Streit hat sich die Rechte-Verwertungsgesellschaft Gema mit der Videoplattform Youtube geeinigt, sodass die Sperrtafeln auf Youtube zu großen Teilen der Vergangenheit angehören.



Tausende Musikvideos, die bislang in Deutschland gesperrt waren, sind jetzt auf Youtube freigeschaltet: Die Videoplattform Youtube und die Rechte-Verwertungsgesellschaft Gema haben sich auf einen Lizenzvertrag geeinigt. Bereits seit dem frühen Dienstagmorgen gebe es die sogenannten roten Sperrtafeln bei den Musikclips von Gema-Mitgliedern nicht mehr, die Youtube-Nutzer bei urheberrechtlich geschützten Videos bisher sahen. Das sagte eine Gema-Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur, zuvor hatte bereits die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" berichtet.