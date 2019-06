Keine wirkliche Verbesserung bei Sicherheitslage im Netz

Die Sicherheitslage im Internet hat sich dem Verein Deutschland sicher im Netz (DsiN) zufolge in Deutschland zwar wieder verbessert, eine Umkehr zum Guten wird in dem Ergebnis aber trotzdem noch nicht gesehen.



Nach drei Jahren gesunkener Indexwerte sei dieser 2019 wieder leicht auf 62,3 Punkte gestiegen, geht aus dem am Montag vorgestellten Sicherheitsindex hervor. Die Gründe dafür seien eine geringere Verunsicherung unter den Verbrauchern, eine sinkende Zahl wahrgenommener Vorfälle sowie ein gestiegenes Sicherheitswissen.