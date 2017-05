Keinen Asteroiden mehr fangen: Spart Trump die Nasa kaputt?

Eine Asteroiden-Mission, fünf Erderforschungsmissionen und die Bildungsarbeit: Die US-Raumfahrtbehörde Nasa wird im Haushaltsentwurf von US-Präsident Donald Trump deutlich zusammengekürzt.



Der amtierende Nasa-Chef Robert Lightfoot bezeichnete den 19,1 Milliarden Dollar (etwa 17 Milliarden Euro) umfassenden Budgetvorschlag für die Nasa am Dienstag dennoch als "positiv". "Es gibt harte Entscheidungen und wir können nicht alles machen."