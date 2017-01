Keks-Streit: "Dschungelcamp" unter Beobachtung der Medienwächter

RTL zieht aus dem verlorenen Keks-Streit Konsequenzen für das aktuell laufende "Dschungelcamp". Denn Medienwächter haben angekündigt, bei RTLs Quotenhit "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" ganz genau hinzuschauen.



Product Placement unterliegt im Fernsehen strengen Regelungen. Wegen der prominenten Darstellung eines Kekses in seinem "Dschungelcamp" wurde RTL von Medienwächtern gerügt, ging anschließenden gerichtlich dagegen vor, unterlag am Ende jedoch. Grund genug für die Medienwächter genau hinzusehen und sich den Quotenhit "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" im Detail anzuschauen.