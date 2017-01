KiKa auch 2016 beliebtester Sender bei Kindern

Der Kinderkanal von ARD und ZDF bleibt der beliebteste Fernsehsender für 6- bis 13-Jährige, zeigt eine Studie. Der Kika sieht die Notwendigkeit eines Kinder-Vollprogramms dadurch weiterhin bestätigt.



Das Ergebnis der Studie dürfte die KiKa-Verantwortlichen gefreut haben: Auch 2016 ist der Kinderkanal der beliebteste Sender für Kinder im Alter von sechs bis 13 Jahren. Das zeigt eine Studie des Marktforschungsinsituts Iconkids & Youth. 58 Prozent der Zielgruppe der Drei- bis Fünfjährigen sehen laut Angaben der Mütter am liebsten das Kinderprogramm von ARD und ZDF.