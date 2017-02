Kika: 20. Staffel "Schloss Einstein" startet

Der Kika hat guten Grund die Korken knallen zu lassen. Die Kinderserie "Schloss Einstein" feiert Jubiläum. 20 Staffeln sind mittlerweile im Kasten.



Am Dienstag flimmert tatsächlich schon die 871. Folge "Schloss Einstein" auf dem Kinderkanal über die Mattscheibe. 26 neue Folgen umfasst die Jubiläumsstaffel der Kinderserie, die seit 1998 ununterbrochen auf dem Kika läuft.