Kika: 40-Jähriges und 1000. Sendung für "1, 2, oder 3"

Das soll erstmal jemand nachmachen: 1000 Ausgaben in 40 Jahren. Die Kinder-Quizsendung "1, 2, oder 3" feiert bald ein gigantisches Jubiläum.



Generationen von Kindern sind mit "1, 2 oder 3" aufgewachsen. Die Kinder-Quizsendung wird nun sage und schreibe 40 Jahre alt. Das feiert KiKA mit einer Jubiläumswoche auf einem Prime-Time-Sendeplatz. Vier extra lange Sendungen werden zwischen dem 11. und 14. September täglich um 20:10 Uhr ausgestrahlt.