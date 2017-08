Kika erfüllt Kinderwünsche

In der neuen Kika-Reihe "Dein großer Tag" hat sich "Tigerenten-Club"-Moderatoin Muschda Sherzadazur Aufgabe gemacht, Kinderwünsche zu erfüllen.





Für den Kinderkanal Kika produziert der SWR eine 15 Folgen umfassende Staffel. In ihr sollen Kinder zwischen zehn und 13 Jahren ihren größten Traum erfüllt bekommen. Die Sendung läuft ab dem 23. September jeweils samstags um 16:55 Uhr.