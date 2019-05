Kinocharts: "Avengers" verteidigen Spitze knapp vor Pikachu

Der Superheldenfilm "Avengers: Endgame" steht weiter an der Spitze der offiziellen deutschen Kinocharts. Weitere 419.000 Wochenendbesucher gingen ins Kino für die 22. Verfilmung aus dem Marvel Cinematic Universum.



Insgesamt sahen den Film in Deutschland in seinen drei Einspielwochen bislang 4,29 Millionen Besucher, wie Media Control am Montag in Baden-Baden mitteilte.