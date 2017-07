Kinocharts: Minions vorn - "Valerian" startet als Zweiter

Der Siegeszug der Minions in den deutschen Kinos geht weiter. Bereits in der dritten Woche steht die Animationskomödie "Ich - Einfach unverbesserlich 3" auf Platz eins der offiziellen deutschen Kinocharts.

Ex-Model Taylor Kitsch muss sich als John Carter in der gleichnamigen Fantasy-Verfilmung auf dem Mars durchschlagen Bild: Walt Disney Pictures

Knapp 462.000 Besucher sahen das neue Abenteuer aus dem Minion-Universum, wie Media Control am Montag mitteilte. Insgesamt kommt der dritte Teil der Reihe damit in Deutschland schon auf fast 2,6 Millionen Kinozuschauer.