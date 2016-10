Kinostarts: "Inferno" und Daniel Radcliffe als Leiche

Auch in "Inferno", der dritten Verfilmung eines Dan-Brown-Romans, geht Tom Hanks wieder durch die Hölle, während Daniel Radcliffe sich in "Swiss Army Man" als lebensrettende Leiche erweist. In der neuen Levy-Komödie "Die Welt der Wunderlichs" begibt sich Katharina Schüttler auf Roadtrip mit Familie.



Tom Hanks und die Angst vor dem "Inferno"



Tom Hanks ist wieder Robert Langdon. Der Oscar-Preisträger spielt einmal mehr den Symbologie-Professor mit Hang zu mysteriösen - und mörderischen - Verwicklungen. "Inferno" heißt der neue Film und dieses Mal muss der Wissenschaftler sich mit einer tödlichen Seuche auseinandersetzen. Ein Milliardär will das Virus freisetzen, um das Überbevölkerungs-Problem der Erde ein für alle Mal zu lösen. Langdons Problem dabei: Er hat sein Gedächtnis verloren und muss erst einmal herausfinden, was er bereits herausgefunden hat - und wie zur Hölle er überhaupt in Florenz gelandet ist. Die hübsche Ärztin Sienna Brooks (Felicity Jones) hilft ihm dabei. "Inferno" ist die dritte Verfilmung der Romane von Bestseller-Autor Dan Brown nach "The Da Vinci Code - Sakrileg" und "Illuminati".





(Inferno, USA 2016, 121 Min., FSK ab 12, von Ron Howard, mit Tom Hanks, Felicity Jones, Ben Foster, http://www.inferno-film.de/site/index.html)



"Die Welt der Wunderlichs": Neue Komödie von Dani Levy



Die von Katharina Schüttler ("Zeit der Kannibalen") verkörperte Mimi Wunderlich ist der Verzweiflung nahe. Nicht nur, dass sie sich allein erziehend durchschlagen muss, ihr hyperaktiver Sohn alles andere als leicht ist – nein, zu allem Überfluss hat Mimi gerade auch noch ihren Job eingebüßt. Und dann wären da ja auch noch Mimis schwermütige Mutter (gespielt von Hannelore Elsner) und Mimis nicht minder komplizierter Ex-Mann. Von Mimis Vater, dargestellt von Peter Simonischek, ganz zu schweigen. Da erhält Mimi, die in ihrer Freizeit so gern musiziert, die Einladung zu einer Casting-Show in der Schweiz. Verantwortlich für die hoch turbulente Komödie zeichnet Regisseur Dani Levy ("Alles auf Zucker!").





(Die Welt der Wunderlichs, Deutschland/Schweiz 2016, 103 Min., FSK ab 0, von Dani Levy, mit Katharina Schüttler, Peter Simonischek, Christiane Paul, https://www.dieweltderwunderlichs.x-verleih.de)



"Swiss Army Man": Skurrile Komödie mit Daniel Radcliffe



Der auf einer einsamen Insel gestrandete Hank (Paul Dano) ist gerade im Begriff, sich umzubringen, als er am Strand eine nicht ganz alltägliche Leiche entdeckt. Der gar nicht so leblose, etwas aufgedunsene Typ, gespielt von "Harry Potter"-Star Daniel Radcliffe, entpuppt sich bald als vitale Allzweckwaffe und entwickelt sich für den desolaten Hank zum treuen Begleiter und Freund. Das ungleiche Pärchen macht sich auf einen langen Weg zurück in die Zivilisation. Die beiden US-Regisseure Dan Kwan und Daniel Scheinert haben mit zwei großartig aufgelegten Hauptdarstellern eine wunderbar skurrile, temporeiche Komödie mit ernsten Untertönen vorgelegt. Ihr Film wurde beim diesjährigen Sundance Festival bereits mit dem Regiepreis ausgezeichnet.



(Swiss Army Man, USA 2016, 97 Min., FSK ab 12, von Dan Kwan und Daniel Scheinert, mit Paul Dano, Daniel Radcliffe, http://www.capelight.de/swiss-army-man)





"American Honey": Shia LaBeouf lässt sich durch die Staaten treiben



Star ist ein junges Mädchen aus prekären Verhältnissen. Als sie den charismatischen Jake und dessen Freunde trifft, ergreift sie die Gelegenheit und haut von Zuhause ab. Es sind Jugendliche wie sie, die sich den gesellschaftlichen Konventionen entziehen und in den Tag hinein leben. Sie fahren mit dem Minibus durch die Staaten und ziehen in verschiedensten Städten von Tür zu Tür, um Magazin-Abonnements zu verkaufen. Die britische Regisseurin Arnold zeigt in dem improvisiert wirkenden "American Honey" erneut ihr Gespür für Stimmungen und Atmosphären. In der Hauptrolle überzeugt die junge Newcomerin Sasha Lane.