Klaas und die Quote - "Check Check" deshalb zuerst bei Joyn

Die eine Hälfte des Entertainer-Duos Joko & Klaas und Late-Night-Rampensau Klaas Heufer-Umlauf kann Quoten-entspannt an seine neue Serie herangehen. "Check Check" startet nämlich auf Abruf bei Joyn.



Klaas Heufer-Umlauf (36) verspürt auch nach Jahren im Fernsehgeschäft noch immer Quotendruck. "Ich bin ja nie ein todsicherer Quotenbringer gewesen. Bei mir ist das immer eine Achterbahnfahrt. Meistens gut, aber eben auch nicht immer. Ich hab' es nur bislang immer irgendwie geschafft, diesen Fakt mit einer gewissen Lautstärke zu übertönen", sagte der Moderator im Interview der Deutschen Presse-Agentur.