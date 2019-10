Kläger gestorben: Prozess gegen Kevin Spacey wird eingestellt

2017 wurden im Zuge der "Me Too"-Debatte zahlreiche Anschuldigungen wegen sexueller Belästigung gegen den Oscar-Preisträger erhoben. Jetzt wurde ein Verfahren gegen Kevin Spacey fallen gelassen bevor es überhaupt beginnen konnte – weil der Kläger starb.



Das war knapp – die Anklage-Last gegen Kevin Spacey mindert sich mit der Anzahl der Kläger. Erneut wurde eine Anklage gegen ihn fallen gelassen, diesmal aus einem sehr tragischen Grund, weil der Kläger vor Beginn des Prozesses verstorben ist.