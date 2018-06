Knapp 26 Millionen sahen WM-Auftaktpleite - Guter "Tatort"

Enttäuschender WM-Einstieg für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft mit einem 0:1 gegen Mexiko - doch zumindest das ZDF kann sich freuen, denn die Einschaltquote stimmte.



Schwaches Spiel - starke Quote: 25,97 Millionen Zuschauer verfolgten am Sonntagnachmittag ab 17 Uhr im ZDF die 0:1-Auftaktpleite der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Mexiko. Der Marktanteil betrug 81,6 Prozent. Nicht eingerechnet sind hier die Fans, die das Spiel der WM in Russland beim Public Viewing auf öffentlichen Plätzen oder in Gaststätten sahen.