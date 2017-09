Können TV-Duelle das Wählerverhalten ändern?

Wahlforscher haben sich intensiv mit dem Wählerverhalten im Angesicht der bevorstehenden TV-Duelle auseinander gesetzt. Das Ergebnis ihrer Analyse überrascht kaum.



Mannheim (dpa) - Der Wahlforscher Matthias Jung rechnet nicht damit, dass das TV-Duell zwischen Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und Herausforderer Martin Schulz (SPD) zu wesentlichen Veränderungen des Wählerverhaltens führt. "Frühere Duelle haben gezeigt, dass ein Großteil der Zuschauer bereits Präferenzen für den einen oder anderen Kandidaten hat und die Diskussion sehr selektiv wahrnimmt. Er sieht sich durch das, was er hört, eher bestärkt", sagte das Vorstandsmitglied der Forschungsgruppe Wahlen in Mannheim der Deutschen Presse-Agentur.