"Könnes kämpft": Verhaftungen im Zuge der WDR-Dreharbeiten

Internetbetrug durch "Love Scams" ist eine besonders perfide Masche, um Menschen um ihr Erspartes zu bringen. Dabei denken die Opfer sie hätten ihre große Liebe im Internet gefunden.



Im Zuge der Dreharbeiten für die WDR Sendung "Könnes kämpft – Das Geschäft mit den einsamen Herzen", kam es zu fünf Verhaftungen. Reporter Dieter Könnes gelang es, mehrere Internet-Betrüger zu stellen. Zuvor hatten diese mit ihren Opfern Bargeldübergaben, für sich angeblich in finanziellen Nöten befindliche Partner, arrangiert.