Kogel bleibt Vorstandsvorsitzender bei Constantin Medien

Die von einem Machtkampf gebeutelte Constantin Medien AG wird auch in Zukunft von ihrem aktuellen Chef Fred Kogel geleitet. Der Aufsichtsrat verlängerte den Vertrag des Vorstandschefs bis zum 31. Dezember 2018, wie das Unternehmen am Mittwoch in Ismaning bei München mitteilte. Der 56-Jährige hat den Posten seit Januar 2016 inne.