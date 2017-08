Korrektur: Samsung-TV kaufen und einen Smart dazu bekommen

Eine ungewöhnliche Werbeaktion haben sich Euronics, Smart und Samsung überlegt. Wer das "smarteste"“ Angebot aller Zeiten beim Elektronikfachhändler kauft, sichert sich damit einen neuen Smart.



*** Korrektur ***

Wie ein aufmerksamer Leser unseres Portals korrekt feststellte, handelt es sich bei der Aktion um ein Gewinnspiel. Wir bitten um Entschuldigung für die missverständliche Meldung. Hier waren wir selbst dem Marketing-Jargon auf den Leim gegangen.



Ursprüngliche Meldung:



Dass es zum Handyvertrag gern mal einen Fernseher oder ein Tablett dazu gibt, ist nichts Neues. Ja inzwischen erwartet der Kunde sogar, dass es zu gewissen Produkten und Dienstleistungen Gratiszugaben gibt. Doch Euronics, Samsung und Smart setzen dem Ganzen die Krone auf.