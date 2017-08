Krimiserie "Miami Vice" soll neu aufgelegt werden

Gute Nachrichten für Fans der 80er-Jahre-Serie "Miami Vice": Der US-Sender NBC will die Krimiserie neu auflegen.



Schauspieler Vin Diesel (50) und "Fast and the Furious"-Autor Chris Morgan sind mit ihren Produktionsfirmen an Bord, wie die US-Branchenblätter "Variety" und "Hollywood Reporter" am Mittwoch berichteten.