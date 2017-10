Künstliche Intelligenz: Microsoft sieht Potenzial für Behinderte

In Berlin diskutierte Microsoft an diesem Donnerstag über Anwendungsmöglichkeiten von künstlicher Intelligenz, kurz KI, gerade in Bezug auf barrierefreie Lösungen für Menschen mit Behinderung.



Für die gesellschaftliche Akzeptanz von künstlicher Intelligenz (KI) sind nach Einschätzung von Microsoft vor allem konkrete Anwendungsszenarien und transparente Ziele von Bedeutung. Eine repräsentative Studie habe ergeben, dass nur gut ein Viertel der Menschen in Deutschland glauben, dass KI-Anwendungen sich positiv auf unsere Gesellschaft auswirken, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Dass sie einen maßgeblichen Beitrag für Menschen mit Behinderung beisteuern könnten, glauben hingegen 89 Prozent der Befragten.