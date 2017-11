LFK sagt Privatradios Unterstützung bei 5G-Technologie zu

Dass die 5G-Mobilfunktechnologie das Radio verändern wird, dabei ist sich die Landes Medienanstalt Baden Württemberg (LFK) sicher. Bei der technischen Umsetzung müssten jedoch auch die Bedürfnisse der Privatradios berücksichtigt werden.



Die hoch funktionale Mobilfunktechnologie 5G, die in wenigen Jahren die bisherigen Standards ablösen soll, kann laut LFK für die Radioübertragung neue Perspektiven und Geschäftsmodelle eröffnen. Allerdings müssten frühzeitig bei der technischen Ausgestaltung auch die Interessen privater Veranstalter und nicht nur die der öffentlich-rechtlichen Sender berücksichtigt werden, heißt es weiter in einer Mitteilung der Anstalt.