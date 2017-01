Landesmedienanstalten fordern mehr Barrierefreiheit im TV

Eine Studie der Landesmedienanstalten und der Aktion Mensch zeigt: Menschen mit Behinderungen sind noch immer von vielen Medien-Angeboten ausgeschlossen.



Menschen mit Behinderungen sind nach wie vor bei vielen Medien-Angeboten ausgeschlossen. Das zeigt eine gemeinsame Studie der deutschen Landesmedienanstalten und der Aktion Mensch. Wenn Freunde oder Kollegen über das Fernsehprogramm sprechen, können Menschen mit Behinderungen oft nicht mitreden.