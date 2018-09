Late-Night-Show mit Klaas Heufer-Umlauf geht in die 2. Staffel

Nachschlag für Klaas Heufer-Umlauf: Der 34-Jährige ist ab Montag (17. September) wieder mit seiner Show "Late Night Berlin" auf dem Bildschirm, die erst im Frühjahr Premiere hatte.



Bei ProSieben startet um 23.10 Uhr die zweite Staffel. Gast der ersten neuen Folge ist die Schauspielerin, Komikerin und Entertainerin Anke Engelke (52). Auch Music-Acts gehören nach Angaben des Senders weiterhin fest zum Programm.