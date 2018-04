Lautsprecher-Anbieter Sonos setzt zum Börsengang an

Der für seine Multiroom-Lautsprecher bekannte Hersteller will an die Börse, wie das "Wall Street Journal" erfahren haben will.



Der Anbieter vernetzter Lautsprecher, Sonos, ist laut einem Zeitungsbericht auf dem Weg an die Börse. Die Firma habe vertraulich eine Aktienplatzierung beantragt, die im Juni oder Juli über die Bühne gehen könnte, schrieb das "Wall Street Journal" am Mittwoch. Sonos könne bei dem Börsengang mit 2,5 bis 3 Milliarden Dollar bewertet werden, hieß es unter Berufung auf informierte Personen.