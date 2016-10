"League of Legends": Das WM-Finale live auf Sport1

Sport1 zeigt das spannende Finale der "League of Legends"-WM live im Rahmen der "E-Sports Event Night" vom 29. auf den 30. Oktober. Dann kämpfen die Besten gegen die Besten.



Ende Oktober wird es im E-Sport ernst. Denn zu diesem Zeitpunkt steigt das große WM-Finale in "League of Legends". Sport1 überträgt diese spannende Partie der World Championship Finals 2016 live im Rahmen der "E-Sports Event Night" vom 29. auf den 30. Oktober. Dann zocken die Besten der Besten nämlich im Staples Center in Los Angeles, um herauszufinden, welches Team dem anderen doch noch den Rang ablaufen kann.