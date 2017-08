Leichtathletik-Weltverband schließt TV-Vertrag mit EBU/ESPN

Der Leichtathletik-Weltverband hat die Fernsehrechte für Europa und Afrika für den Zeitraum von 2018 bis 2023 an die Europäische Broadcasting Union (EBU) und ESPN Media Distribution vergeben.



Wie die IAAF am Mittwoch mitteilte, beinhaltet der Vertrag die Übertragungsrechte an allen Weltmeisterschaften in der Halle und im Freien.