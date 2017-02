Leipzig: Neuer Internetknoten dank HL Komm

Leipzig erhält ein neues und hochmodernes Rechenzentrum. Verantwortlich zeichnet sich dafür der mitteldeutsche Telekommunikationsanbieter und Glasfaserspezialist HL Komm.



Der Telekommunikationsdienstleister und Glasfaserspezialist HL Komm setzt auf ein neues, hochmodernes Rechenzentrum in Leipzig. Entstehen wird dieser dritte Standort von HL Komm in Leipzig im Industriegebiet Lindenau. Das Unternehmen der Tele Columbus Gruppe wird damit einen neuen Internetknotenpunkt erschaffen, der mehrfach redundant an DCIX, AMS-IX und BCIX angebunden ist und mittelständischen Unternehmen eine neue Hochsicherheitsumgebung für deren Infrastruktur bietet.