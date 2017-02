"Let's Dance 2017": Das sind die Kandidaten

Auch 2017 darf "Let's Dance" in der Showlandschaft nicht fehlen. Noch vor der Auftaktfolge gibt RTL nun die Kandidaten bekannt.



"Let's Dance" ist mit der deutschen TV- und Showlandschaft schon lange fest verbunden. Auch 2017 gehört die Tanz-Show deshalb fest ins Programm von RTL. Ihren Auftakt feiert die Show am Freitag, den 17. März. Allerdings hat RTL am Freitag, den 24. Februar, bereits eine Kennenlern-Folge angesetzt, die um 20.15 Uhr ausgestrahlt wird.