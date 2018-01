Letzte "Game of Thrones"-Staffel kommt erst 2019

Die letzte Staffel "Game of Thrones" wird gerade gedreht. Der "GoT"-Heimatsender HBO hat einen Start nun leider erst für 2019 in Aussicht gestellt.



Fans der HBO-Serie "Game of Thrones" müssen sich gedulden: Die achte und letzte Staffel des Fantasy-Dramas wird erst im Jahr 2019 auf Sendung gehen. Dies gab der US-Sender HBO am Donnerstag bekannt. Ein genauer Starttermin für die geplanten sechs Folgen wurde nicht genannt.