Letzte Instanz: Richter prüfen Verträge von TV-Kommissaren

Können Schauspieler, die über viele Jahre in einer Krimi-Serie als TV-Kommissare agierten, rausgeworfen werden? Oder haben solche altgedienten Ermittler eine Art Bestandsschutz? Diese Frage beschäftigt jetzt das Bundesarbeitsgericht in Erfurt.



Erfurt (dpa) - Das kommt selten vor: Zwei Schauspieler, die ihre Rollen in einer TV-Krimi-Serie verloren, ziehen vor Gericht und klagen bis in die letzte Instanz. An diesem Mittwoch (30. August) sollen Deutschlands höchste Arbeitsrichter in Erfurt entscheiden, ob die Klagen der Schauspieler Pierre Sanoussi-Bliss (55) und Markus Böttcher (53) gegen den Verlust ihrer Rollen als altgediente TV-Ermittler in der ZDF-Serie "Der Alte" doch noch Erfolg haben.



Das Landesarbeitsgericht in München hatte die Klagen, die sich nicht gegen das ZDF, sondern eine Produktionsfirma richten, abgewiesen - aber den Gang zum Bundesarbeitsgericht zugelassen. Ob die Schauspieler selbst zur Verhandlung in Erfurt erscheinen, ist nach Angaben ihrer Anwälte nicht ausgeschlossen, aber auch nicht sicher.



Worum geht es? Sanoussi-Bliss spielte etwa 18 Jahre lang den Kommissar Axel Richter, Böttcher war sogar fast 29 Jahre lang als Chef der Spurensicherung Werner Riedmann in der Krimi-Serie zu sehen. "Das ist schon ein besonderer Fall. Mein Mandant hat immerhin ein Arbeitsleben mit der Rolle verbracht", sagte die Anwältin von Böttcher, Kathrin Berger, der dpa. Insgesamt waren es bei ihm etwa 280 Folgen.