Letzter Sky-Einsatz für Thurn und Taxis: "Wunderbarer Abschluss"

Mit einem so typischen Bonmot verabschiedete sich Fritz von Thurn und Taxis von seinem Publikum. Er nehme Anleihen bei "einem österreichischen Kollegen", sagte der langjährige Sky-Kommentator nach dem DFB-Pokalfinale auf der Tribüne des Berliner Olympiastadions.



"Irgendwie passt das, ein bisschen altmodisch. Und so will ich es tun: Einen Handkuss den Damen und einen schönen guten Abend den Herren und der Jugend. In diesem Sinne, es war mir eine Ehre, für Sie zu arbeiten."