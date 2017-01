LfM: RTL-Mann Schmid als neuer Direktor ins Amt eingeführt

Die Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen (LfM) hat am Dienstag ihren neuen Direktor ins Amt eingeführt. Es handelt sich um den RTL-Mann Tobias Schmid.



Die Medienaufsicht in NRW hat ein neues Gesicht: Tobias Schmid wurde heute in das Amt als Direktor der Landesanstalt für Medien NRW (LfM) eingeführt. Bei einem Empfang in der LfM sagte NRW-Medienminister Franz-Josef Lersch-Mense: "Gerade in den herausfordernden Zeiten rasanter Veränderungen der Medienlandschaft – ich nenne nur als Stichworte Medienkonvergenz, Fake News, Hass im Netz oder die Netzneutralität – ist es umso wichtiger, dass die Politik eine starke und unabhängige Medienaufsicht an ihrer Seite hat."