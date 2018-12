Liebes-Aus bei Helene Fischer und Florian Silbereisen

Kurz vor Weihnachten, dem Fest der Liebe, wird bekannt: Helene Fischer und Florian Silbereisen haben sich getrennt. Die Schlagerkönigin, die am 25. Dezember im ZDF wieder mit ihrer Personality-Show zu sehen ist, hat bereits einen neuen Freund.



Kurz vor Weihnachten wird ein überraschendes Liebes-Aus bekannt: Die Schlagersängerin Helene Fischer und der Showmaster Florian Silbereisen haben sich getrennt. Das bestätigte Fischers Sprecher der Deutschen Presse-Agentur am Mittwochabend. Fischer und Silbereisen waren zehn Jahre lang ein Paar.