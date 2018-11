"Lindenstraße": Fans und Schöpfer protestieren gegen Absetzung

Die "Lindenstraße" soll im März 2020 zum letzten Mal zu sehen sein. Erfinder Geißendörfer protestiert: Die "Lindenstraße" wird seiner Meinung nach derzeit besonders gebraucht.



Es ist das Aus für eine Institution im deutschen Fernsehen: Die "Lindenstraße" wird nach gut 34 Jahren beendet. Die Fernsehprogrammkonferenz der ARD habe sich mehrheitlich gegen eine Verlängerung des noch bis 2020 laufenden Produktionsvertrags entschieden, teilte der Westdeutsche Rundfunk (WDR) am Freitag in Köln mit.