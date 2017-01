Linkedin-Sperre in Russland: Apple und Google entfernen App

Gesperrt war Linkedin in Russland bereits seit November, nun wurde der Ausschluss des Karriere-Netzwerks weiter vorangetrieben. Denn Google und Apple beugen sich der Forderung des Kreml und entfernen die App aus ihren Stores.



Der Kampf ums Internet geht weiter: Viele Länder wollen die Hoheit über die Daten innerhalb ihrer Grenzen auch im Web behalten und versuchen mit Gesetzen die weltweite Verbreitung von in den Ländern gesammelten Informationen zu verhindern. Aus diesem Grund wurde im November 2016 Linkedin in Russland gesperrt. Wie die "New York Times" berichtet, wurde nun auch die App des Karriere-Netzwerk aus den Stores von Google und Apple entfernt.