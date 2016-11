Mehr Kontrolle im Internet: Russland sperrt Linkedin

Rückschlag für Linkedin: Das zum Jahresende von Microsoft übernommene Karriere-Netzwerk ist in Russland gesperrt wurden. Die Aktion passt zur Haltung Moskaus, das das Internet im eigenen Land stärker kontrollieren will und sich dabei auch mit US-Konzernen anlegt.



Russland hat am Donnerstag wie angedroht Linkedin gesperrt. Das auf berufliche Kontakte spezialisierte Netzwerk von Microsoft verstoße gegen russische Gesetze, teilte die Aufsichtsbehörde in Moskau mit. Linkedin speichere verbotenerweise Daten russischer Nutzer auf Servern im Ausland. Vertreter des Netzwerks baten eilig um ein Treffen mit der Behörde Roskomnadsor, um die Lage zu klären, wie die Nachrichtenagentur Interfax meldete. Linkedin hat nach Medienberichten in Russland fünf Millionen Nutzer. Das sind etwa ein Prozent der Nutzer weltweit.