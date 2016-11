Linux-Receiver treffen tragbare Satellitenantenne

Ab sofort ist die neue SATELLIT EMPFANG und TECHNIK im Handel erhältlich. Neben diversen Linux-Receivern muss sich auch eine mobile tragbare Sat-Anlage im Test beweisen.

Bild: © Auerbach Verlag

Bei den Technikfreaks dreht sich mittlerweile alles um das Thema Ultra-HD und den Empfang von Programmen und Inhalten in diesem Standard. In der Realität sind allerdings noch längst nicht alle Haushalte in der Lage HDTV-Signale zu empfangen. Dabei fehlt oft der passende Empfänger. Die Testredaktion der Zeitschrift Satellit hat sich dem Thema noch einmal angenommen und diverse Geräte der Mittel- und Einstiegsklasse unter die Lupe genommen.



Dabei sind viele der Geräte mit dem beliebten Linux-Betriebssystem Enigma2 ausgestattet, welches auch zusätzliche Highlights mit sich bringt. In dem Test der Geräte von Octagon, Edision, Dream Multimedia und Co. wird sich zeigen welches Gerät am Meisten kann.

Natürlich wird Ultra HD im Heft nicht vernachlässigt. Gleich zwei Boxen für den Empfang von Ultra-HD-Signalen via Satellit wurden getestet. Zum einen muss sich die neue Sky+ Pro Box einem Test unterziehen und beweisen was in ihr steckt. Zudem wurde der UHD-Linux-Empfänger AX 4K HD51 auf seine Alltagstauglichkeit in der Satellit-Ausgabe 01/17 für die Leser unter die Lupe genommen.



Auch im Zubehörbereich tut sich etwas. Starre Satellitenantennen kennen wir alle, tragbare kleine Empfangshelfer mit Henkel und Selbstausrichtungsmöglichkeit sind dagegen neu. Xoro hat ein solches Gerät mit der MPA 38 Anlage im Portfolio. In dem unauffällig wirkenden Gehäuse, welches nicht nur für Camping gut geeignet ist, sondern auch auf dem Balkon eine gute Figur abgibt, verbirgt sich eine 38 Zentimeter große Sat-Antenne mit Zweiachsmotor. Was diese Anlage leistet wird ebenfalls in einem Test der Zeitschrift Satellit aufgezeigt.





Die Highlights der aktuellen Ausgabe im Überblick:

Sky-UHD-Box im Test

Sportkanal hebt Codierung auf

Die neuen Linux-Boxen im Test

DVB-S2X in den Startlöchern



Diese und noch viele weitere Themen finden Sie in der aktuellen Ausgabe 01/2017 der SATELLIT EMPFANG + TECHNIK, die ab sofort für Sie am Kiosk, im Abo sowie online erhältlich ist.





