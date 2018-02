Litauen sperrt russischsprachigen TV-Sender für ein Jahr

Litauen stört sich an der tendenziösen Berichterstattung eines russischsprachigen TV-Senders. Als Konsequenz für mehrmalige Grenzüberschreitungen wurde RTR Planeta nun vom nationalen Netz genommen.



Litauen stoppt für ein Jahr die Ausstrahlung des russischsprachigen Fernsehsenders RTR Planeta in dem baltischen EU- und Nato-Land. RTR Planeta habe im vergangenen Jahr in ausgestrahlten Sendungen dreimal zu Unruhen und Hass angestiftet, begründete die Kommission für Rundfunk und Fernsehen in Vilnius am Mittwoch die Sperre.