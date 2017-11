Live-Comeback von Stefan Raab im Herbst 2018

Sein Comeback als Produzent von "Das Ding des Jahres" Anfang des nächsten Jahres steht noch aus, da folgt schon die Ankündigung von Stefan Raabs nächstem Schritt zurück ins Rampenlicht - vorerst aber nur auf die Live-Bühne und (noch?) nicht ins Fernsehen.



Im Herbst 2018, genauer gesagt am 18. Oktober, kehrt Stefan Raab zurück ins Rampenlicht. Über die sozialen Medien veröffentlichte der Showmaster seine Pläne in den Mittagsstunden des heutigen Mittwochs. Dabei wird noch nicht zu viel verraten.