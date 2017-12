Live: Das Sport1-Jahr endet mit Basketball, Darts und Eishockey

Sport1 hat ein vielfältiges Live-Angebot über die Feiertage zu bieten. Im Pay-TV gibt es dann noch einen Zuschlag an US-Sport.



Los geht es schon am Samstag mit Eishockey. Sport1 überträgt das Spiel der Adler Mannheim gegen Schwenningen ab 18 Uhr live. Die Adler haben danach nur wenig Zeit Weihnachten zu feiern. Bereits am zweiten Weihnachtstag steht ihre nächste Begegnung bei den Ice Tigers in Nürnberg an, dann schon um 17 Uhr. Am gleichen Abend um 20.10 Uhr sowie an den letzten beiden Tagen des Jahres zeigt der Sportsender darüber hinaus noch weitere Partien aus der DEL im Livestream und bei Sport1 Plus.