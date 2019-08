Live im Free-TV: Sky zeigt Champions League-Auslosung

Sobald die Sieger der Playoffs feststehen, können auch schon die Gruppen der Königsklasse ausgelost werden: Sky Sport News HD zeigt die Bekanntgabe der Gruppenkonstellationen live.



Nachdem sich der FC Liverpool nach einer starken Saison zum Meister der europäischen Königsklasse krönen durfte, steht bereits die Auslosung des nächsten Durchlaufs ins Haus.